Piden 300 mil por falso secuestro; hallan a cuatro

– Las víctimas fueron ubicadas en un hotel de Motozintla; las llamadas extorsivas salieron del penal de Altamira –

Cuatro hombres fueron localizados con vida en un hotel de Motozintla después de que familiares recibieran llamadas en las que se exigían 300 mil pesos por su supuesta liberación. Las autoridades determinaron que se trataba de un caso de secuestro virtual.

La denuncia fue presentada a través de la aplicación No te Enganches, luego de que el familiar de una de las víctimas recibiera llamadas en las que aseguraban que las cuatro personas estaban secuestradas y condicionaban su liberación al pago del dinero.

Tras el reporte, la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal y la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal, desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron a los cuatro hombres en un hotel de Motozintla.

Las víctimas quedaron a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración y recibieron atención psicológica y asistencia jurídica.

Durante las investigaciones también se estableció que las llamadas de extorsión provenían del penal de Altamira, Tamaulipas. La Fiscalía no informó si hubo depósitos ni detalló cómo fueron inducidas las víctimas para permanecer en el hotel.