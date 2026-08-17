Pick up queda volcada tras chocar en carretera

– La Ford Ranger se impactó contra una barra de concreto hacia Tapachula 6; no se reportaron personas lesionadas –

Una camioneta Ford Ranger terminó volcada sobre uno de sus costados este lunes en el tramo carretero de Tuxtla Chico hacia Tapachula, luego de que presuntamente su conductor perdiera el control y se impactara contra una barra de contención de concreto.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro seis, frente al campo de la Asociación Médica de Tapachula. La unidad, de color plata, quedó con daños materiales de consideración tras el impacto y la volcadura.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para revisar la situación y verificar si había personas lesionadas. Al no encontrar a ningún herido, se retiraron del sitio después de realizar la valoración correspondiente.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, también llegaron al tramo para tomar conocimiento del percance y realizar las primeras diligencias. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que el conductor perdió el control de la camioneta y si existió algún otro factor relacionado con el accidente.

El percance dejó únicamente daños materiales. La unidad permaneció en el lugar mientras se realizaban las maniobras necesarias para su retiro y resguardo, sin que se reportaran personas afectadas físicamente ni otros vehículos involucrados.