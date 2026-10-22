Personal del Poder Judicial advierte paro en Tuxtla

– Exigen respeto a derechos laborales, mejores salarios e insumos; cuestionan cambios de adscripción y evaluación –

Trabajadores del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y recursos para cumplir sus funciones. Advirtieron que podrían llegar a un paro si sus demandas siguen sin respuesta.

Irma Monzón, secretaria de tribunal, explicó que la protesta no responde a intereses de partidos ni de un sindicato en particular. Señaló que los inconformes reclaman el cumplimiento del décimo transitorio de la reforma judicial, que establece la protección de los derechos del personal. “Sin embargo, eso ha sido una total mentira”, sostuvo.

También expresó preocupación por una propuesta de cambios en la movilidad laboral, pues considera que las modificaciones de adscripción y las evaluaciones podrían afectar la estabilidad de los trabajadores.

Aldo Reyes, integrante del Comité de Defensa de los Trabajadores del Vigésimo Circuito, cuestionó el aumento salarial anunciado por el Sindicato Nacional, al considerar que no compensa la inflación. Añadió que faltan papelería y materiales necesarios en los órganos judiciales.

Las movilizaciones comenzaron el nueve de octubre. Según Reyes, será la propia base trabajadora la que decida si amplía las protestas o suspende labores, dependiendo de la respuesta de las autoridades.