Personal del Cobach protesta por rezagos laborales

– Exigen basificación, escalafón, recategorizaciones y cumplimiento del contrato; también cuestionan a su dirigencia –

Alrededor de 200 trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) se manifestaron este 23 de septiembre frente a la Dirección General, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir avances en basificación, escalafón, recategorizaciones y otros asuntos laborales pendientes.

Los inconformes, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), también reclamaron la regularización de descuentos vía nómina y el cumplimiento de su Contrato Colectivo de Trabajo.

Según los manifestantes, parte de estas demandas se arrastra desde la huelga de tres meses realizada hace casi tres años. Por ello, pidieron que la Dirección General y la representación sindical instalen una mesa de diálogo para revisar sus demandas.

Entre los casos expuestos mencionaron a trabajadores con más de 25 años de servicio que, aseguraron, siguen sin acceder a recategorizaciones, mientras empleados con menor antigüedad habrían obtenido mejores condiciones.

También exigieron transparencia y denunciaron presuntos favoritismos y nepotismo, señalamientos que no fueron acompañados de elementos para establecer responsabilidades.

La protesta incluyó reclamos al dirigente del Suicobach, Esdras de León, por la falta de avances que atribuyen a la representación sindical. Aclararon que s

u inconformidad no es contra el sindicato, sino por resultados laborales.