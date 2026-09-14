Persisten maltrato y envenenamiento animal

– Activista advierte que las leyes no bastan; pide infraestructura, educación y reglas más claras contra el maltrato –

El maltrato y el envenenamiento de animales continúan como problemas recurrentes en Tuxtla Gutiérrez y otras zonas de Chiapas, pese a los avances legales registrados en los últimos años, advirtió José Antonio López, fundador del proyecto “Dejando Huella”.

El activista reconoció que actualmente existe mayor disposición de las autoridades para atender estos casos, pero consideró que todavía falta convertir las leyes en políticas públicas que puedan aplicarse de manera efectiva.

López señaló que uno de los principales problemas es la falta de infraestructura gubernamental para resguardar animales retirados de situaciones de maltrato o abandono. Explicó que, ante esta carencia, ayuntamientos y fiscalías dependen del apoyo de rescatistas y refugios que operan con recursos propios.

También planteó la necesidad de definir con mayor precisión qué conductas constituyen maltrato animal, ya que una descripción demasiado amplia puede dificultar la correcta aplicación de sanciones.

El fundador de “Dejando Huella” sostuvo que las vinculaciones a proceso registradas recientemente representan un avance, pero no son suficientes para frenar los casos.

Añadió que hace falta reforzar la educación desde edades tempranas y realizar campañas públicas para que la población conozca las sanciones por maltratar o envenenar animales. (Foto: IA)