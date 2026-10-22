Persecución tras robo termina con un detenido

– Vecinos alcanzaron al sospechoso en el sur de Tapachula; la víctima denunció que la amenazó con un cuchillo –

Un hombre señalado de asaltar a una mujer fue alcanzado por vecinos después de una persecución por calles del sur de Tapachula, este jueves. El sospechoso terminó en el suelo y recibió golpes de algunas personas antes de que la Policía Municipal interviniera y se hiciera cargo de él.

El hecho comenzó en la colonia 11 de Septiembre. Según los primeros reportes, el individuo habría amenazado a la víctima con un cuchillo para quitarle el teléfono celular y el bolso. Los gritos de auxilio alertaron a quienes estaban cerca, que comenzaron a seguirlo cuando intentó escapar.

La persecución llegó hasta la 28ª Oriente y 19ª Avenida Sur, donde el hombre cayó sobre el pavimento. Sufrió golpes por la caída y recibió patadas de algunas personas que acudieron al llamado de la mujer.

Socorristas llegaron para revisar a los involucrados. La afectada presentó una crisis nerviosa, mientras el señalado fue atendido por las lesiones que tenía.

Posteriormente, agentes municipales asumieron el resguardo del hombre y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes. La mujer anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado para presentar su denuncia. Será la investigación la que determine la responsabilidad del sospechoso en el robo denunciado. (Foto: Diario del Soconusco)