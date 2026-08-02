﻿Pemex registra resultados operativos y financieros favorables

• La empresa mexicana mantuvo su plataforma de producción y registró mayores niveles de transformación industrial

México.- Durante el segundo trimestre de 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró resultados favorables en sus principales indicadores operativos y financieros.

En un entorno internacional de alta volatilidad, la empresa mexicana mantuvo su plataforma de producción, registró mayores niveles de transformación industrial y garantizó el abastecimiento al mercado nacional.

De acuerdo al informe, en Exploración y Extracción, la producción total de hidrocarburos promedió 2,447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced), lo que representa un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,658 mil barriles por día (Mbd), apoyada por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

En cuanto a los Procesos Industriales, Pemex avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna. El proceso de crudo en refinerías aumentó 2.9% respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de 1,008 Mbd. La producción total de petrolíferos creció 3.4%, ubicándose en 1,029 Mbd, con avances destacados en productos clave para el mercado interno: el diésel aumentó 19.3%, las gasolinas 2.9% y la turbosina 2.3%.

El mayor dinamismo operativo también se reflejó en las ventas nacionales de petrolíferos, que crecieron 9.8%, al alcanzar 1,471 Mbd. Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4%, y de diésel, con un crecimiento de 19.1%. Estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno.

En materia financiera, el desempeño operativo del trimestre se reflejó en mayores ingresos y mejor rentabilidad.

Los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 510.4 mil millones de pesos, un crecimiento de 30.3% anual. Como resultado, Pemex revirtió la pérdida operativa de 11.1 mil millones de pesos registrada en el 2T25 y obtuvo una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2026. Asimismo, registró una utilidad neta de 18.0 mil millones de pesos.

En paralelo, la empresa continuó fortaleciendo su estructura financiera. Al 30 de junio de 2026, la deuda financiera se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, una reducción de 9.1% respecto al cierre de 2025. Además, la deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y fortaleciendo la flexibilidad financiera de la empresa. Lo anterior, dijeron, es consistente con el compromiso de Pemex de mantener un endeudamiento neto cero.

En materia ambiental, social y de gobernanza, Pemex avanzó en iniciativas estratégicas, entre las que destaca el convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en materia de protección ambiental y cambio climático. Asimismo, la empresa obtuvo 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026, refrendando su compromiso con la ética, la transparencia y la integridad corporativa.

Con estos resultados, Pemex aseguró que se continúa contribuyendo a la seguridad energética del país y al cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro