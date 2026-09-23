PC Chiapas refuerza prevención ante lluvias intensas

– El canal de WhatsApp de PC Chiapas permite recibir avisos y recomendaciones ante riesgos por lluvias –

Protección Civil de Chiapas reforzó el llamado a mantenerse atentos a los avisos preventivos ante las lluvias previstas por el paso de la onda tropical número 41, que podría dejar precipitaciones intensas en Selva, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco, además de lluvias muy fuertes y fuertes en otras regiones del estado.

Las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, por lo que la dependencia mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones que puedan representar riesgos para la población.

Como parte de este trabajo preventivo, PC Chiapas cuenta con el canal de WhatsApp Centro de Monitoreo de Riesgos PC Chiapas, donde comparte alertas, avisos y recomendaciones directamente en el celular.

El canal puede seguirse en:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCm7Zr7z4kjnRYoZH1K

El titular de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, pidió a la ciudadanía consultar fuentes oficiales y atender las indicaciones que se emitan ante cualquier condición de riesgo.

La información oportuna puede ser clave para evitar exponerse ante calles inundadas, arroyos crecidos o zonas susceptibles a deslizamientos. La apuesta es que las alertas lleguen antes de que una lluvia intensa se convierta en una situación de peligro.