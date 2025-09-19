Pavones va por sus primeros puntos en Liga TDP

• El equipo capitalino visita a Pijijiapan FC, en actividad de la fecha 3

Con el firme objetivo de sumar sus primeros puntos en la categoría, Pavones ADMC se declara listo para encarar su compromiso de la jornada 2 del Grupo 2 en la Liga TDP, al visitar a Pijijiapan FC este sábado a las 4:00 de la tarde en el Estadio de la Unidad Deportiva de Pijijiapan.

El entrenador del equipo, Manuel Pérez Alvarado junto con su cuerpo técnico, trabajó principalmente en temas tácticos, mayor intensidad y recuperación de balón durante las prácticas de esta semana con el plantel.

En busca de su primer triunfo en la Liga TDP, el conjunto capitalino se enfocó de igual forma en aprovechar las cualidades individuales para ajustarlo al sistema de juego. El equipo no tiene lesionados para este duelo.

Pavones llega a este partido tras caer 1-0 de visita a Dragones, juego en el que el equipo generó oportunidades, aunque no tuvo la fortuna de anotar. Pijijiapan suma dos encuentros, sumando una derrota y un empate, este último en la jornada 1 como local.