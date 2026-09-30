Pavones suma segunda derrota en fila

• El equipo chiapaneco cae por la mínima ante Alebrijes de Oaxaca en Liga TDP

Pavones ADMC hilvanó su segunda derrota consecutiva en la Liga TDP, al caer 1-0 en su visita a Alebrijes de Oaxaca, en partido correspondiente de la fecha 4 del grupo 2.

El cuadro oaxaqueño llegó a este compromiso con la necesidad de sumar los tres puntos para evitar rezagarse más en el sector 2, dónde aún no había ganado en la presente temporada.

Fue hasta la segunda parte que Alebrijes hizo valer su localía, cuando Baldomero Luna marcó el único gol del partido al minuto 53.

Tras verse abajo en el marcador, Pavones realizó modificaciones en su once titular para buscar la remontada pero Alebrijes resistió y se llevó la victoria.

Con este resultado, Pavones se estanca en seis puntos, mientras que Alebrijes llegó a cuatro unidades en el grupo 2.

La próxima jornada, Pavones regresa a casa para recibir al complicado conjunto de Chapulineros de Oaxaca, mientras que Alebrijes se medirá a Huracanes de Arriaga.