Pavimento mojado provoca aparatoso choque 

– Un automóvil se impactó contra una urban; no hubo lesionados y las dos unidades sufrieron daños materiales –

Un automóvil particular terminó impactado contra una unidad de transporte público sobre la carretera costera Huixtla–Tapachula, en un accidente que dejó daños materiales de consideración, pero ninguna persona lesionada.

El percance involucró a un vehículo gris y una urban perteneciente a la cooperativa TRH. De acuerdo con los primeros reportes, el pavimento mojado por las lluvias habría dificultado el control del automóvil particular antes del impacto.

También se señaló que la velocidad podría haber influido en el accidente. Paramédicos acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas y descartaron lesiones que requirieran traslado a un hospital.

Las dos unidades presentaron daños materiales tras la colisión, por lo que permanecieron en el sitio mientras se realizaban las maniobras necesarias y se recababa información sobre lo ocurrido.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance y serán las encargadas de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, las condiciones de lluvia mantienen mojado este tramo carretero, por lo que se recomienda conducir con precaución y moderar la velocidad.