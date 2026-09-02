Parque Bonampak supera 50% de avance en Tuxtla

– La obra incluirá cancha, trotapista, juegos infantiles, clínica veterinaria, teatro y áreas para mascotas –

La construcción del Parque Bonampak, en Tuxtla Gutiérrez, registra un avance superior al 50 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura durante una supervisión realizada a los trabajos.

La titular de la dependencia, Anakaren Gómez Zuart, recorrió la obra y verificó el colado del edificio central, una de las estructuras que formarán parte del nuevo espacio público ubicado en un punto representativo de la capital chiapaneca.

El proyecto contempla una cancha de usos múltiples, andadores, trotapista, área de juegos infantiles y un espacio destinado para mascotas. También contará con una clínica veterinaria, módulos de vigilancia y administración, área de comedores y teatro al aire libre.

Además, se instalarán luminarias, una velaria, fuente danzante, plazoleta de acceso, jardinería y mobiliario urbano. La intervención busca recuperar el área donde se encuentra la Cabeza Maya y habilitarla para actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, los trabajos se mantienen dentro del calendario previsto. Hasta el momento no se informó una fecha exacta para la conclusión y apertura del Parque Bonampak.