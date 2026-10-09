¿Paridad sí? Sí. ¿Y el sorteo?

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Una tómbola decidirá en qué municipios de Chiapas gobernará una mujer. La causa es justa; el método, por ahora, tiene huecos.

Que más mujeres gobiernen los municipios de Chiapas es una buena causa. En 2024 solo 22 mujeres ganaron una presidencia municipal, de las 124 que hay en el estado. Casi nadie discute que eso debe cambiar.

Lo que se discute es cómo. El Congreso aprobó el Decreto 307, publicado el 14 de septiembre, que sortea qué municipios deberán ser encabezados por una mujer. Antes, ese reparto lo negociaban los partidos. Ahora lo decide una tómbola.

Para las elecciones de 2027, en los municipios donde no toque mujer, los partidos podrán postular libremente a quien quieran, pero solo por esta vez. Desde 2030, cada municipio tendrá que cambiar de género en cada elección: si gobernó una mujer, tocará hombre, y al revés. Eso cierra en los hechos la reelección, que la Constitución federal sí permite.

Hay dudas serias. La explicación del decreto dice una cosa y su articulado otra: anuncia una lista ordenada «uno a uno», pero aplica bloques y sorteo. Tampoco aclara cuántos bloques serán, con qué criterios se formarán ni quién vigilará el procedimiento. Y quien arma los bloques influye en lo que se juega en cada sorteo. A eso se suma que un artículo de la reforma pide dos cosas que, en una planilla encabezada por un hombre, no se pueden cumplir a la vez. Por si fuera poco, queda sin responder si los municipios que se rigen por sistemas normativos internos entran o no en el sorteo, aunque el texto los exceptúe de la regla.

Ahora la Suprema Corte tendrá que decidir si un Congreso local puede fijar de antemano el género de cada municipio. Su respuesta importará mucho más allá de Chiapas.

La paridad es una causa justa. Por eso mismo necesita un método claro, público y capaz de resistir la revisión de la Corte.

LO QUE DICE EL DECRETO 307

Entra en vigor al día siguiente de su publicación. El Congreso, por medio de la Junta de Coordinación Política, forma bloques de municipios según la lista nominal de electores y los sortea. El resultado debe llegar al Instituto de Elecciones a más tardar el 30 de septiembre. Desde 2030, el género de cada municipio será el opuesto al de la elección anterior. Los municipios de sistemas normativos internos quedan exceptuados de esa regla.

LOS NÚMEROS

Presidentas municipales electas: 2015, 34. 2018, 33. 2021, 19. 2024, 22. Total de municipios: 124.