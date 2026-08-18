﻿Paquete Económico 2027 se prevé sin nuevos impuestos: analistas

• Expertos consideran que la administración de Claudia Sheinbaum no irá por una reforma fiscal profunda

México.- Especialistas en contaduría pública anticipan que el Paquete Económico 2027 no incluirá nuevos impuestos, pero sí una mayor presión sobre los contribuyentes mediante el fortalecimiento de las acciones de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los expertos, el Gobierno federal mantendría así la estrategia seguida en los últimos años para elevar los ingresos públicos: aumentar la recaudación mediante una vigilancia más estrecha de los contribuyentes, en lugar de impulsar una reforma fiscal profunda y progresiva.

Rafael Muñoz López, presidente de la Academia de Estudios Fiscales, descartó que el próximo Paquete Económico contemple una reforma que implique la creación de impuestos. A su juicio, “el nombre del juego” durante 2027 será la fiscalización.

“Tampoco veo una reforma fiscal en donde se creen nuevos impuestos. Yo creo que va a ser un tema de apretar más a los contribuyentes nuevamente y tratar de fiscalizar a los grandes contribuyentes a través de este tema de comprobantes (fiscales) falsos”, explicó.

Muñoz López consideró que las herramientas tecnológicas actualmente disponibles permiten al SAT concentrar una gran cantidad de información sobre los contribuyentes, cuyo potencial todavía no ha sido aprovechado en su totalidad.

Por ello, previó un mayor uso de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para identificar irregularidades y profundizar las llamadas auditorías exprés, particularmente dentro de las acciones emprendidas contra las empresas dedicadas a la emisión de comprobantes fiscales falsos, conocidas como factureras.

“(El SAT) apenas está empezando a armar toda esa maraña de información. Yo creo que va a seguir utilizándola, va a seguir avanzando en armar todo ese tinglado para seguir fiscalizando a los contribuyentes”, señaló.

Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincidió en que el Paquete Económico del próximo año mantendrá una estrategia similar a la observada recientemente.

“No veo que haya nuevos impuestos, sino que se va a fortalecer la fiscalización”, afirmó.

Durante 2026, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó diversos cambios fiscales encaminados a reforzar la vigilancia sobre los contribuyentes y combatir la emisión de facturas falsas. También se reformó la Ley Aduanera con el objetivo de enfrentar prácticas como el contrabando de mercancías y aumentar la recaudación.

Sin embargo, los resultados han mostrado algunas señales de debilidad. Durante el primer semestre de 2026, los ingresos derivados de la fiscalización disminuyeron 5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la recaudación de impuestos en las aduanas cayó 10% anual entre enero y julio.

Además, la recaudación tributaria total registró un crecimiento real de apenas 0.1% durante la primera mitad del año, su menor avance desde 2021.

La estrategia fiscal mexicana también ha generado cuestionamientos fuera del país. Recientemente, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, que representa a compañías como Amazon y Visa, manifestó ante legisladores estadounidenses su inconformidad por lo que considera cargas tributarias sin precedentes impuestas por el SAT a empresas multinacionales de ese país.

Con información de El Informador

Foto: El Informador