﻿Papa León XIV reza por víctimas de los terremotos en Venezuela

• El papa León XIV dedicó unas palabras con motivo de los dos sismos en Venezuela, que suman más de 2 mil víctimas mortales

EFE

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recordó a las víctimas de los dos terremotos de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical.

“Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

El número de muertos por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2 mil 954 personas y el de heridos a 16 mil 592.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Con información de EFE

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