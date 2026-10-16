﻿Papa León XIV llama a Putin desde el hospital

• El papa León XIV aprovechó su convalecencia en el hospital Gemelli de Roma para llamar por teléfono al presidente Putin

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado por una cirugía derivada del cáncer de pulmón que padece.

Durante la llamada le pidió una tregua con Ucrania al tiempo que le ofreció diálogo.

El pontífice estadounidense expresó su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Así, el papa pidió “una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

“Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”, se lee en la nota.

La llamada se produjo “en el día de hoy”, según precisa el comunicado, es decir, mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Los últimos boletines médicos constatan una “mejoría constante” del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

Con información de EFE

Foto: EFE / Vaticano