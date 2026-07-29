﻿Panamericano “Marimba” con nuevos talentos

• Destacaron en la Gran Copa Chiapas en las modalidades de motricidad, formas y combate

Atletas de la Escuela de Taekwondo Panamericano “Marimba” lograron una destacada participación en la Gran Copa Chiapas 2026; evento que reunió a más de mil competidores de diferentes municipios de la entidad, así como de los estados de Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca.

En entrevista, el director de dicha escuela, Edgar Tony Abarca Cabrera, reconoció el desempeño de cada uno de sus alumnos que participaron en las modalidades de motricidad, formas y combate: “muy contento por la actitud que demostraron en la competencia, se vio reflejado las ganas, el ímpetu y la actitud por buscar estar entre los primeros lugares”.

Agregó: “Tenemos un grupo de medallistas nacionales e internacionales, y también tenemos un grupo con niños y niñas en categorías menores con gran talento, estamos seguros que con disciplina llegarán muy lejos, pero sobre todo serán grandes campeones de la vida”.

Indicó que el siguiente evento en puerta es el Campamento “Rep-Dom” 2026 que se realizarán del 31 de julio al 2 de agosto en Berriozábal: “estaremos presente como Panamericano Marimba, habrá un importante fogueo, vienen delegaciones de diferentes estados, viene el campeón y seleccionado de Colombia, David Paz, serán una buen experiencia para todos”.

Finalmente, el director de la Escuela de Panamericano “Marimba” agradeció el respaldo de los padres de familia: “hay un gran equipo, las mamás y los papás son parte fundamental para asistir a los torneos, siempre la práctica de un deporte como el taekwondo les servirá para ir superando cada obstáculo de la vida”.