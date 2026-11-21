• El partido aseguró que Lili Campos no fue militante, aunque compitió por la alcaldía de Solidaridad en 2021 y 2024 bajo coaliciones encabezadas por el PAN

México.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo se deslindó de Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, y aclaró que nunca fue militante del partido. El pronunciamiento se difundió horas después de que la Fiscalía General del Estado confirmara su detención.

“Es importante precisar que Lili Campos no fue militante de Acción Nacional. Su llegada a la Presidencia Municipal de Solidaridad se dio mediante una postulación ciudadana respaldada por una alianza encabezada por el PAN”, señaló el partido en un boletín.

El blanquiazul añadió que esa precisión no cambia su postura de que “cualquier persona que haya ejercido un cargo público debe responder por sus actos”.

En un documento titulado “PAN Quintana Roo exige esclarecer presuntas irregularidades en Playa del Carmen; no habrá encubrimiento”, el partido que dirige Reyna Tamayo Carballo calificó como graves los señalamientos sobre el posible uso irregular de recursos públicos y pidió a las autoridades esclarecer los hechos con rigor, independencia y transparencia.

“El dinero del Ayuntamiento pertenece a las familias de Playa del Carmen y cada peso debe tener un destino comprobable”, sostuvo.

“En Acción Nacional sostenemos que nadie está por encima de la ley. No encubrimos a nadie ni justificamos posibles irregularidades por razones partidistas o personales”, agregó.

El PAN exigió que el proceso se conduzca con apego a derecho y respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. También advirtió que dará seguimiento al caso para que la investigación llegue “hasta sus últimas consecuencias, sin impunidad, sin encubrimientos y sin utilización política de la justicia”.

Aunque el partido la presenta como candidata ciudadana, Campos Miranda compitió dos veces por la presidencia municipal bajo coaliciones encabezadas por el PAN: en 2021, cuando ganó, y en 2024, cuando buscó la reelección con la alianza “Fuerza y Corazón por Quintana Roo” y perdió frente a Estefanía Mercado Asencio. Antes fue diputada local en la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, también postulada por Acción Nacional.

No es la primera vez que el blanquiazul marca distancia. En enero de 2025, luego de que la exalcaldesa apareciera junto a Ricardo Monreal Ávila y otros legisladores de Morena en la celebración de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia del PAN en Solidaridad aclaró que Campos Miranda no estaba afiliada, sino que era simpatizante y tenía libertad de decidir dónde trabajar.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial