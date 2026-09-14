PAN respalda paridad, pero pide reglas claras

– Jovannie Ibarra propone que el sorteo lo realice el IEPC y que la alternancia alcance diputaciones y gubernatura –

La diputada del PAN, Jovannie Ibarra Gallardo, respaldó la reforma de paridad electoral aprobada por el Congreso de Chiapas, pero advirtió que su aplicación debe acompañarse de reglas claras, certeza institucional y mecanismos que puedan perfeccionarse.

Durante su intervención en tribuna, sostuvo que votar a favor no implica renunciar a revisar el contenido de la reforma y planteó que el procedimiento de insaculación para definir los municipios donde deberán postularse mujeres sea realizado por el órgano electoral especializado.

Ibarra Gallardo consideró que el Congreso debe fijar las reglas y principios del nuevo modelo, mientras que la autoridad electoral tendría que encargarse de su aplicación técnica para dar mayor certeza y confianza al proceso.

La legisladora también propuso ampliar el principio de alternancia a las diputaciones locales de mayoría relativa y, posteriormente, abrir la discusión para llevarlo a las candidaturas a la gubernatura

Otro de sus planteamientos fue que, cuando la alternancia determine que corresponde a un hombre encabezar una planilla municipal, los partidos conserven de manera permanente la posibilidad de postular a una mujer.

“La paridad debe ser un piso, nunca un techo”, resumió la diputada, al señalar que la reforma debe impulsar una participación femenina cada vez mayor.