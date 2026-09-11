Pan dulce es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

• Clara Brugada publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declara «Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional» como Patrimonio Cultural inmaterial de la CDMX

México.- Los cuernitos, las conchas, las donas, las orejas y todo tipo de piezas de pan dulce ahora son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declara «Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional» como Patrimonio Cultural inmaterial de la CDMX, por constituir una manifestación de la memoria colectiva, las tradiciones, las costumbres y las celebraciones familiares y comunitarias, así como de los conocimientos transmitidos de generación en generación por la comunidad panadera.

En el documento se establece que la protección y preservación de «Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional en la Ciudad de México» se apegarán a lo establecido en el Plan de Salvaguardia emitido por la Secretaría de Cultura y a las disposiciones que correspondan a las demás instituciones señaladas en dicho Plan.

Además, se indica que para el cumplimiento de las obligaciones de la declaratoria se instruye a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, en términos de lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, realice las notificaciones que correspondan.

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) reportó en 2024 que el consumo per cápita anual de pan en el país es de 33.75 kilogramos. El 75% de este consumo corresponde a pan blanco y el 25% restante pertenece a pan dulce, galletas o pasteles.

En promedio, el mexicano consume una pieza de la gran variedad panadera nacional al día. Se han identificado más de dos mil 500 variedades de pan en el país, y de esas más de mil corresponden a pan dulce.

Con información de SUN

Foto: El Informador