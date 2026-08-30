﻿Pakistán suspende a funcionarios tras incendio en hospital que mató a 14 bebés

• La tragedia ventiló la serie de negligencias con las que operaba el nosocomio de Karachi donde ocurrió el hecho

Pakistán.- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó este sábado la suspensión inmediata y el procesamiento penal de ocho altos responsables tras conocerse el informe preliminar sobre el incendio en un hospital de Islamabad que mató a 14 recién nacidos el pasado miércoles.

Entre los suspendidos se encuentran el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), la jefa del Departamento de Neonatología, dos registradoras sénior, el subdirector de Seguridad del PIMS, y el director general de Servicios de Emergencia de la Capital (CDA), según indicó el Gobierno en un comunicado.

El Gobierno revisó hoy durante una reunión en Lahore las conclusiones iniciales de la comisión investigadora y las grabaciones de seguridad del día del incidente.

En las imágenes se observa cómo el fuego consumió en apenas dos minutos la sala de maternidad, donde se encontraban 15 bebés, lo que llevó a las autoridades a concluir que el centro carecía de procedimientos operativos estándar (SOP) en materia de emergencias.

Después del incendio, decenas de familiares de los recién nacidos denunciaron que en el momento del incendio no había personal de seguridad y la sala estaba cerrada con llave, inclumpiendo los protocolos de seguridad.

El informe confirma una mala gestión del hospital, que no contaba con alarma contra incendios ni sistema de rociadores en la sala; aunque informa de que sí había personal del centro en la sala en el momento del suceso.

Aunque el origen del fuego sigue bajo investigación forense entre hipótesis de un cortocircuito, un aire acondicionado o una incubadora, las autoridades descartan fallos en la red eléctrica exterior.

«Quienes sean culpables de negligencia criminal no merecen concesión alguna. Se impondrá un castigo ejemplar para que ninguna otra familia sufra una pérdida devastadora por la negligencia de terceros», declaró el mandatario durante la reunión.

Con información de EFE

Foto: EFE/S. Akber