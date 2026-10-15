Paga con billetes falsos y amenaza a mujer en Motozintla

– Carlos “N” fue detenido tras pagar productos con dinero falso y presuntamente amenazar a la dueña del negocio –

Carlos “N” fue detenido por presuntamente pagar con billetes falsos en un establecimiento de Motozintla y amenazar a la propietaria cuando ella descubrió el engaño. Los hechos ocurrieron el seis de octubre de 2026, según informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

De acuerdo con la investigación, el hombre entró al negocio de Ingrid “N” y eligió varios productos que pagó con papel moneda presuntamente falsificado. Cuando la comerciante se dio cuenta de que los billetes no eran auténticos, le gritó para reclamarle lo sucedido.

El señalado regresó al establecimiento, pero en lugar de aclarar la situación habría amenazado a la mujer. Después se retiró del lugar, de acuerdo con el relato incluido en la información difundida por la Fiscalía.

Agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo participaron en el cumplimiento del mandamiento judicial. La información oficial no precisa el monto de la compra ni cuántos billetes fueron utilizados. Corresponderá a las autoridades determinar la situación jurídica del detenido y esclarecer los hechos denunciados.