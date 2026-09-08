Padres toman primaria por cambio de maestra

– La protesta dejó sin clases al plantel; exigen el regreso de Tania Torres y reclaman recursos pendientes –

Padres de familia tomaron este martes la Escuela Primaria “18 de Marzo”, ubicada en la pesquería de Pueblo Nuevo, municipio de Tonalá, para exigir el regreso de la maestra Tania Torres, quien fue reubicada a otra comunidad.

La protesta dejó sin clases al alumnado, luego de que los inconformes cerraran los accesos del plantel como medida de presión ante una decisión que atribuyen a la Supervisión Escolar.

De acuerdo con los padres, Tania Torres impartía clases a tercer grado y fue enviada a la comunidad de Boca del Cielo Dionicio Ramos. En su lugar habría sido asignada otra docente, situación con la que la comunidad escolar manifestó su desacuerdo.

Los inconformes señalaron que el cambio estaría relacionado con una problemática en la asignación de personal docente y aseguraron que incluso el director del plantel no habría sido informado previamente.

Además, reclamaron a la Secretaría de Educación la asignación de recursos físicos que, aseguran, solicitan desde hace tres ciclos escolares sin obtener respuesta.

Los padres advirtieron que mantendrán tomadas las instalaciones mientras no exista una solución por parte de la Supervisión Escolar de la Zona 135, sector 027, y de la Secretaría de Educación.