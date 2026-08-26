Padres frenarán regreso a clases por riesgo en primaria

– Un domo presenta vigas oxidadas y los pisos tienen desniveles; la reparación superaría 1.5 millones de pesos –

Padres de familia de la escuela primaria Juan de la Barrera, ubicada en la colonia Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez, advirtieron que no permitirán el regreso a clases el próximo 31 de agosto si las autoridades no atienden las condiciones de riesgo dentro del plantel.

Los tutores señalaron que desde hace un año Protección Civil recomendó restringir el uso del domo escolar. Al intentar repararlo por cuenta propia, detectaron que las vigas presentan un avanzado deterioro por oxidación acumulada durante unos 25 años.

Además del estado de la estructura, los padres denunciaron desniveles en los pisos que ya han provocado caídas entre alumnos, por lo que consideran que existen riesgos que deben resolverse antes de que los estudiantes vuelvan a las aulas.

De acuerdo con los cálculos expuestos por la comunidad escolar, retirar el domo dañado y construir uno nuevo costaría más de un millón y medio de pesos, cantidad que la institución no puede cubrir con recursos propios.

Ante esta situación, exigieron la intervención de los gobiernos municipal, estatal y federal. Los padres advirtieron que, si no reciben una respuesta antes del inicio del ciclo escolar, impedirán el regreso a clases para evitar exponer a los menores a una estructura que consideran peligrosa.