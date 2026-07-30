Paco Chacón supervisa nueva Calle Humanista en Tuxtla

– La obra en Juan Crispín incluirá pavimento, drenaje, agua, banquetas, luminarias y señalización vial –

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, supervisó el inicio de la construcción del Callejón Raúl Isidro Burgos, en la colonia Juan Crispín, de Tuxtla Gutiérrez, donde se ejecutará una obra para mejorar el paso peatonal y vehicular.

La intervención contempla 112.11 metros lineales de pavimentación, además de guarniciones, banquetas, drenaje sanitario, red de agua entubada, señalización horizontal y vertical, así como luminarias con instalación subterránea.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos beneficiarán de manera directa a las familias de la zona, a estudiantes de la Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos y a quienes utilizan diariamente esta vialidad.

Durante el recorrido, Chacón señaló que la obra forma parte del programa Calles Humanistas, con el que se atienden problemas de movilidad, seguridad y servicios básicos en colonias de la capital chiapaneca.

“Cada obra mejora la movilidad, fortalece la seguridad y transforma los espacios donde diariamente conviven las familias”, afirmó el funcionario.

La Secretaría del Humanismo informó que continuará impulsando proyectos de infraestructura social en otros puntos de Tuxtla Gutiérrez.