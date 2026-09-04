Paco Chacón invita a Expo Animalista este domingo

– Habrá adopciones, vacunas antirrábicas, concurso de disfraces, exhibiciones caninas y pláticas sobre cuidado animal –

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, invitó a las familias de Tuxtla Gutiérrez a participar este domingo seis de septiembre en la Expo Animalista “Entre Huellas y Bigotes”, que se realizará en el Parque Bicentenario.

Las actividades comenzarán a partir de las 4:00 de la tarde e incluirán una pasarela de adopción, concurso de disfraces para mascotas, aplicación gratuita de vacunas antirrábicas, exhibiciones y demostraciones con binomios caninos.

También se ofrecerán pláticas sobre tenencia responsable y fauna silvestre, además de ventas con causa y actividades para apoyar el trabajo que realizan asociaciones y rescatistas de animales.

Paco Chacón señaló que el encuentro busca fomentar la adopción, el cuidado responsable de las mascotas y la convivencia familiar.

Durante la jornada también habrá oportunidades para ganar una esterilización. Las personas interesadas podrán donar alimento para animales o productos de limpieza destinados a organizaciones y rescatistas. En el caso del alimento, se pidió entregarlo en bolsas cerradas y en su empaque original.

La entrada será gratuita y el registro para participar en el concurso de disfraces podrá realizarse a través del sitio habilitado para la Expo Animalista.