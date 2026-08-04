Paco Chacón encabeza jornada de servicios en Terán

– La actividad ofreció consultas, análisis, medicamentos, lentes, vacunación de mascotas y bolsa de trabajo –

Paco Chacón, secretario del Humanismo, encabezó una jornada de servicios gratuitos en el domo del Parque de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, donde habitantes de la zona accedieron a atención médica, apoyos y distintos trámites institucionales.

Durante la actividad se ofrecieron consultas, análisis clínicos, medicamentos y lentes para niñas, niños y personas adultas. También hubo servicios de belleza para madres de familia, vacunación para perros y gatos, módulos de Conecta Chiapas, Liconsa, Banco de Alimentos y bolsa de trabajo.

Chacón señaló que este tipo de jornadas busca acercar los programas públicos a las colonias y atender directamente las necesidades de las familias. Añadió que la Secretaría del Humanismo continuará llevando estos servicios a otros puntos de la capital chiapaneca.

El funcionario vinculó estas acciones con la política impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y sostuvo que el trabajo en territorio permite mantener contacto con la población y dar respuesta a sus solicitudes.