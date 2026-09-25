Otro exfuncionario de SS cae bajo investigación

– Sergio Carrillo quedó a disposición de la Fiscalía Anticorrupción; aún no se informan los delitos que se le imputan –

Sergio Esteban Carrillo Pérez, exsecretario particular de Omar Gómez Cruz en la Secretaría de Salud de Chiapas, fue detenido la mañana de este viernes en Tuxtla Gutiérrez y puesto a disposición de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor de las 07:30 horas en la colonia Lomas del Sauce. Hasta la tarde de este viernes, la Fiscalía General del Estado no había informado oficialmente las causas de la detención ni los delitos que se le imputan.

Carrillo Pérez ocupó la Secretaría Particular durante la gestión de Omar Gómez Cruz, desde diciembre de 2024 hasta el 20 de junio de 2026, cuando éste dejó la titularidad de Salud y fue sustituido por Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Con este caso suman seis exfuncionarios vinculados con esa administración que han sido detenidos, según la información disponible. Entre ellos aparecen Rosario Esmeralda “N”, Sinar Rodrigo “N”, Cleofas “N” y Sonely “N”, quienes ocuparon cargos en áreas de infraestructura, recursos materiales y servicios generales.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si Carrillo Pérez enfrenta una acusación específica ni si su caso está directamente relacionado con las investigaciones abiertas contra otros exservidores públicos. Su situación jurídica se definirá conforme avance el proceso.