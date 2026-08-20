PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

OTORGAN A LA UNACH DISTINTIVO “HECHO EN MÉXICO”

La Benemérita UNACH obtuvo la autorización para el uso del distintivo “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Somos la primera universidad del sur del país que lo consigue, y ello es un reconocimiento que representa un importante paso para fortalecer la identidad, la innovación, la vinculación y la contribución de la institución al desarrollo económico y social del país.

El hecho que la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) haya alcanzado el distintivo “Hecho en México” es un reconocimiento a su talento, innovación y compromiso con el desarrollo nacional.”

La incorporación de la UNACH a esta iniciativa nacional reconoce el valor del talento, la creatividad, el conocimiento y la capacidad de innovación que se generan desde la Universidad y que contribuyen a la construcción de soluciones para México.

“Para la UNACH, ‘Hecho en México’ significa mucho más que una insignia. Significa reconocer que, en nuestras aulas, laboratorios, centros de investigación y espacios universitarios existe talento capaz de generar conocimiento, innovación y soluciones que contribuyan a transformar a Chiapas y a México.”

Se señala que la Universidad trabaja para consolidar una institución cada vez más vinculada con su entorno, capaz de estrechar la relación con los sectores productivo, empresarial, gubernamental y social, y de convertir el conocimiento generado en la institución en soluciones que tengan un impacto tangible. La UNACH debe avanzar hacia una concepción de universidad en la que la docencia, la investigación, la innovación, el emprendimiento y la vinculación trabajen de manera articulada, para responder a los grandes desafíos de la sociedad:

Se busca que el conocimiento que se genera en la UNACH no termine solamente en un aula, una tesis o una publicación. Queremos que también se convierta en innovación, tecnología, emprendimientos, soluciones, empleos y oportunidades para nuestra región y para nuestro país.

El distintivo “Hecho en México” forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el mercado interno, impulsar el contenido nacional y promover la participación de empresas y actores mexicanos en cadenas de valor. En este contexto, la UNACH buscará aprovechar este reconocimiento para fortalecer sus capacidades de innovación y transferencia de conocimiento.

Como parte de esta nueva etapa, la Universidad impulsará acciones encaminadas a identificar y proyectar desarrollos universitarios con potencial de aplicación, así como fortalecer la colaboración con empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Asimismo, se promoverá una mayor participación de estudiantes e investigadores en proyectos orientados a resolver problemas reales de Chiapas y de México, fortaleciendo la formación profesional mediante experiencias vinculadas con las necesidades del entorno:

Con la obtención del distintivo “Hecho en México”, la Universidad Autónoma de Chiapas refrenda su compromiso con la formación de talento, la generación de conocimiento, la innovación y la vinculación, y da un nuevo paso en la construcción de una universidad más abierta, más innovadora y más cercana a las necesidades de Chiapas y de México.

Abren convocatoria para postular candidaturas a la Medalla al Mérito Cívico «José Artemio López Aguilar.

El Congreso del Estado a través de la Comisión para la Postulación de la Medalla al Mérito Cívico «José Artemio López Aguilar», que preside el diputado Abundio Peregrino García, aprobó la convocatoria para que universidades, medios de comunicación nacionales y estatales, asociaciones y organizaciones civiles, culturales, políticas y religiosas, puedan postular a ciudadanas y ciudadanos para recibir la presea.

Cabe destacar, que esta Medalla, es la distinción que entrega el Congreso a las y los ciudadanos mexicanos que, por su actuación y trayectoria, destaquen por el fomento a la protección y defensa de los derechos humanos de la sociedad chiapaneca con alto valor y sentido humanista.

La convocatoria estará abierta a partir del 1 al 30 de septiembre de 2026. La comisión se encontrará recepcionando las postulaciones al correo electrónico: postulacionesmedallaartemioló[email protected], y finalmente con fecha 21 de octubre, la medalla será impuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en este recinto del Honorable Congreso.

El diputado Mario Guillén presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que la importancia de esta Medalla radica en honrar la memoria del profesor José Artemio López Aguilar, quien fue asesinado en Chicomuselo el 21 de octubre de 2023.

TOÑO ORANTES TEJE ALIANZAS

Así lo posteo en sus redes: En el marco de las asambleas informativas, me da un enorme gusto y satisfacción ver cómo este gran proyecto de la Cuarta Transformación sigue sumando voluntades, liderazgo y corazones comprometidos con el pueblo.

Hoy saludé a varios amigos y grandes líderes de la región, en especial a Corazón Gómez Consuegra, Juan Antonio Cadenas Fonseca y a Don «Nino”, quienes v también luchan de lleno por el bienestar de nuestra gente.

Sabemos que cuando coincidimos en ideales, convicciones y amor por nuestra tierra, no hay obstáculo que nos detenga. Solo en unidad y en territorio, de la mano con la ciudadanía, es como consolidamos el cambio verdadero.