Operativo por Fiestas Patrias desplegará 400 agentes

– Habrá drones, torres de vigilancia y detectores de metales; restringirán objetos de riesgo en el centro de Tuxtla –

Más de 400 elementos participarán en el Operativo “Fiestas Patrias 2026” que la Secretaría de Seguridad del Pueblo desplegará los días 15 y 16 de septiembre en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

El dispositivo contempla vigilancia aérea con drones, torres de videovigilancia, arcos detectores de metales, presencia permanente y acciones de seguridad vial en los puntos de mayor concentración.

El subsecretario Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo informó que la estrategia estará coordinada con autoridades federales, estatales y municipales para atender el Grito de Independencia, el Desfile Cívico Militar y el concierto de Banda MS.

Como parte de las medidas preventivas, no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, armas de fuego o réplicas, objetos punzocortantes, pirotecnia, mochilas ni artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

También se mantendrá monitoreo en las zonas con mayor concentración de personas para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

La SSP pidió a la ciudadanía atender las indicaciones del personal de seguridad y colaborar con las revisiones de acceso.

Ante cualquier emergencia, estarán disponibles el 911, la línea de denuncia anónima 089 y la aplicación C5 Escudo Pakal.