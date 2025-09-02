Openbank alcanza los 300 mil clientes en México en un semestre

• El banco digital de Santander ha procesado más de 1.3 millones de transacciones

México.- Openbank, el banco digital de Santander, rompió la barrera de los 300 mil clientes en sus primeros seis meses de salir al público.

“México es un país estratégico para Santander y celebramos que, en sus primeros seis meses de operaciones, Openbank ha superado los objetivos que nos planteamos, ganando la confianza de los clientes con una experiencia digital global”, comentó Felipe García, director general del banco.

Explicó que están en plena expansión sostenida en adopción y uso y hasta la fecha, se han procesado más de 1.3 millones de transacciones y se han captado más de 5 mil millones de pesos en cuentas.

“Estas cifras posicionan a Openbank como un actor clave en la transformación del ecosistema bancario mexicano”.

Agregó que en línea con este crecimiento, el banco sumó dos nuevos productos diseñados para reforzar la protección a los clientes. El primero es un seguro que cubre todas las compras digitales frente a robo o daño accidental durante los 30 días posteriores a su adquisición.

El segundo es una protección de precio en compras en línea donde el cliente recibe un reembolso si se baja el precio hasta por 30 días después de la compra.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial