﻿Open Mixto de Liga Uniflag entra en su recta final

• 10 encuentros programados desde las 3:00 de la tarde en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la UNICACH.

La Liga UNIFLAG tendrá este sábado 26 de septiembre una nueva jornada de la Temporada 6, con diez encuentros programados desde las 3:00 de la tarde en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la UNICACH.

La fecha contempla actividad en TNT Femenil, TNT Mixto y Open Mixto, con varios equipos que llegan después de resultados importantes en la jornada anterior y otros que regresan a la competencia tras no haber tenido actividad el pasado sábado.

La actividad del Open Mixto comenzará a las 3:00 PM, cuando Iron Dogs enfrente a Thunders. Los canes de hierro no tuvieron actividad en la jornada del 19 de septiembre, por lo que regresarán al terreno de juego después de una pausa. Su último encuentro fue el triunfo sobre Bananamigos en la Jornada 4, mientras que Thunders llega después de caer 28-6 ante los líderes del torneo Dream Team.

A las 4:00 PM, Iron Dogs volverá al campo para enfrentar a Balam, conjunto que tampoco tuvo actividad la jornada anterior. Balam llega con antecedentes recientes de una victoria sobre Thunders y un empate ante Toros, por lo que buscará retomar el ritmo competitivo.

La jornada fuerte del Open Mixto llegará a las 5:00 PM. UNICACH se medirá con Dream Team, que llega como líder e invicto y viene de derrotar 28-6 a Thunders. El conjunto de ensueño buscará prolongar su paso perfecto en una etapa en la que cada encuentro comienza a cobrar mayor importancia.

En el mismo horario, Power Puff enfrentará a Mustangs. Las y los superpoderosos vienen de perder 26-6 ante Diablitos, mientras que el vigente campeón tuvo una jornada dividida: primero cayó 38-35 ante Bananamigos en un espectacular cierre y posteriormente se recuperó con una victoria de 40-12 sobre Toros.

Para cerrar la actividad del Open Mixto, Toros y Diablitos se encontrarán a las 5:00 PM. Los Toros llegan después de la derrota ante Mustangs, mientras que los demonios rojos vienen de imponerse 26-6 a Power Puff y buscarán mantener el paso en la parte alta de la competencia.

El TNT Mixto tendrá tres partidos a las 4:00 PM. Cañoneros se medirá con Ocelotes Blancos, después de que Cañoneros consiguiera la victoria administrativa 21-0 sobre San Miguel en la jornada anterior, mientras Ocelotes Blancos llega tras vencer 15-7 a MG Team.

En otro encuentro, Dream Team enfrentará a San Miguel, mientras que Mustangs se medirá con UNICACH. Para Mustangs será una nueva oportunidad de actividad en esta categoría después de haber enfrentado la semana pasada a Dream Team, que se quedó con el triunfo por 26-6; mientras que los universitarios vienen de una jornada de descanso.

Dos encuentros de TNT Femenil pondrán en marcha la jornada a las 3:00 PM.

Ocelotes Blancos enfrentará a UNICACH en duelo de escuadras universitarias, mientras que Lechuzas UPGCH se medirá con Cañoneros. Las actuales campeonas llegan después de blanquear a Ocelotes Blancos en la jornada anterior, al imponerse 12-0, mientras Cañoneros viene de caer 19-0 ante San Miguel Flag.

La jornada ofrece una combinación de equipos que buscan mantener su ritmo, otros que intentarán reaccionar después de una derrota y algunos que regresan al campo tras una semana sin actividad.

La Temporada 6 de la Liga UNIFLAG continúa avanzando hacia su etapa decisiva, y el Open Mixto vuelve a concentrar buena parte de la atención con el líder Dream Team defendiendo su condición de invicto y varios equipos buscando mantenerse en la pelea.