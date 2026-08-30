Ondas tropicales mantendrán lluvia fuerte en Chiapas

– El Servicio Meteorológico Nacional prevé aguaceros fuertes a muy fuertes durante el fin de semana –

Las ondas tropicales 33 y 34 mantendrán condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas durante este fin de semana, principalmente en regiones del sur y sureste del estado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el viernes, la onda tropical número 33, en combinación con otros sistemas atmosféricos, favorecerá aguaceros muy fuertes en Chiapas. En otras entidades del sureste también se esperan precipitaciones importantes, mientras que Guerrero podría registrar lluvias intensas.

El pronóstico señala que durante sábado y domingo continuarán los chubascos y lluvias acompañadas de descargas eléctricas debido al desplazamiento de las ondas tropicales 33 y 34, además del ingreso de humedad y otros sistemas que afectan distintas regiones del país.

Para el domingo 30 de agosto, el SMN prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Chiapas.

Las precipitaciones podrían incrementar el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas vulnerables, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas.

Pese a las lluvias, se mantendrán condiciones calurosas en distintas regiones del país.