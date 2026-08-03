Onda tropical 24 traerá lluvias intensas a Chiapas

– El martes será el día más complicado, con tormentas, fuertes vientos y posible granizo en varias regiones –

La onda tropical número 24 provocará lluvias intensas este martes en varias regiones de Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con Protección Civil, el fenómeno interactuará con una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Para el martes se esperan lluvias intensas en Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Bosques. En Norte, Mezcalapa, Tulijá, Altos, Metropolitana, Selva y Sierra serán muy fuertes, mientras que en Maya, Llanos, Meseta Comiteca y Valles Zoque se prevén precipitaciones fuertes.

El miércoles, las lluvias más importantes se concentrarán en Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco, donde serán muy fuertes. En Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, Metropolitana, Sierra y Selva se pronostican lluvias fuertes.

Para el jueves, Istmo-Costa y Soconusco mantendrán lluvias muy fuertes, mientras que Frailesca y Sierra registrarán lluvias fuertes. En el resto del estado se esperan precipitaciones ligeras y aisladas.

Protección Civil pidió mantenerse atento a los avisos oficiales y extremar precauciones ante tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles encharcamientos.