Omisión o complicidad del IEPC 

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

Diversos actores políticos, representaciones partidistas y sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante lo que consideran una sistemática omisión por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas para vigilar, investigar y sancionar de manera oportuna la proliferación de actos anticipados de campaña.

A pesar de las constantes denuncias presentadas ante la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del órgano electoral local, la lentitud en la resolución de los expedientes y la laxitud en la aplicación de medidas cautelares han permitido un escenario de evidente inequidad en la contienda.

Factores como un vacío normativo y de fiscalización en las calles.

La presencia de espectaculares, bardas pintadas con nombres y siluetas de aspirantes, así como la promoción personalizada disfrazada de «portadas de revista» o «informes de actividades» en redes sociales, ha sido una constante en la entidad.

HA ADOPTADO UNA POSTURA DE BRAZOS CAÍDOS

Exceso de burocracia en el análisis de quejas: Los denunciantes señalan que los Procedimientos Especiales Sancionadores tardan meses en ser integrados o terminan desechados bajo el argumento de que «no se configuran de manera concurrente los elementos temporal, personal y subjetivo» exigidos por el Tribunal Electoral.

Ineficacia de las medidas cautelares: En los pocos casos en que el IEPC ha ordenado el retiro de propaganda o espectaculares, estas medidas no se ejecutan con rapidez o son impugnadas, permitiendo que la imagen del infractor siga expuesta ante la ciudadanía durante semanas cruciales.

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mas la falta de investigaciones de oficio. Aunque la ley faculta al órgano electoral para iniciar procedimientos de forma oficiosa al detectar violaciones evidentes, las representaciones partidistas denuncian que existe una deliberada omisión para documentar la propaganda que inunda los principales municipios del estado.

EL ARGUMENTO DE LA AUTORIDAD: «ATADOS DE MANOS» POR LA LEY

Frente a los señalamientos, consejeros del IEPC han argumentado en diversas ocasiones que actúan bajo un principio de estricta legalidad. Sostienen que el instituto no puede actuar de manera inquisitiva o imponer sanciones severas —como la pérdida del registro de una candidatura— sin que antes se agoten los complejos canales procesales o se acredite plenamente la culpabilidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

Asimismo, aducen que las limitaciones presupuestales y de personal dificultan la realización de un monitoreo en tiempo real de la propaganda colocada en toda la geografía chiapaneca.

La equidad de la contienda, en riesgo. Para los especialistas en materia electoral y las fuerzas políticas opositoras, la inacción y el retraso del IEPC envían un mensaje de impunidad: «es mejor pedir perdón que pedir permiso». Al no haber sanciones ejemplares o suspensiones inmediatas de la propaganda ilegal, los aspirantes con mayor acceso a recursos públicos o privados continúan posicionándose de manera anticipada, rompiendo el principio constitucional de «piso parejo» indispensable para un proceso democrático sano.

De mantenerse esta inercia de omisión, se advierte que el proceso electoral podría verse judicializado en extremo, dejando en manos de los tribunales la validez de los resultados debido a las condiciones de inequidad permitidas desde un inicio por el árbitro local.

EDIL SE REÚNE CON JEFE DE OFICINA DE LA GUBERNATURA

El alcalde de Las Rosas, Toño Orantes sostuvo una importante reunión con Fernando Bermúdez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, para dar seguimiento a los temas que vienen trabajando de manera coordinada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. En Las Rosas seguimos avanzando gracias a que contamos con un gobierno que escucha, atiende y trabaja de la mano de la gente para construir mejores resultados, sostuvo el munícipe.