﻿Ola de incendios forestales azota al Reino Unido 

• Los incendios forestales en West Midlands dejaron varias casas reducidas a cenizas y generaron una intensa movilización de bomberos

AP

Reino Unido.- Los bomberos combatían múltiples incendios en el centro de Inglaterra este jueves después de que Reino Unido registrara su día más caluroso del año, mientras un intenso periodo de calor sigue afectando Europa.

Los incendios forestales en West Midlands, que dejaron varias casas reducidas a cenizas, han sido «uno de los incidentes más significativos» a los que el servicio de bomberos de la región se ha enfrentado jamás, afirmó el jefe de bomberos Simon Tuhill.

Un niño y tres bomberos fueron trasladados a un hospital tras el incendio forestal en Stourbridge.

El alcalde de West Midlands, Richard Parker, describió los múltiples incendios en la región como una «situación extremadamente preocupante y de rápida evolución».

Los incendios, cuya causa aún no se ha determinado y que podrían tardar días en extinguirse, se produjeron en el día más caluroso del año, cuando el mercurio alcanzó los 38.1 grados Celsius en el oeste de Londres, una décima de grado por encima del máximo anterior establecido el 28 de junio.

Reino Unido está experimentando su quinta ola de calor del año. En 2026 ya ha tenido un récord de cuatro días con temperaturas de 36 ºC o más. También ha igualado a 2022 con dos días alcanzando los 38 ºC.

Estas son temperaturas históricas como resultado del cambio climático causado por el ser humano.

Francia también ha registrado su quinta ola de calor este año y la situación es peor. Las temperaturas en Francia han subido aún más, acercándose a los 41 ºC (106 ºF) en varias zonas, desde Aquitania en el suroeste hasta el valle del río Ródano en el este, según el servicio meteorológico nacional.

Este verano ha demostrado que tanto Reino Unido como Francia no están preparados para hacer frente a estos niveles de calor. Tener aire acondicionado es una rareza más allá de las tiendas y las oficinas, por ejemplo.

Con información de AP

Foto: FRENCH FIRE SERVICE