﻿Ochoa se despide con emotivo mensaje de la Selección Mexicana

• El legendario portero mexicano Guillermo Ochoa se manifestó en redes sociales tras la eliminación en el Mundial 2026

México.- El portero Guillermo Ochoa se despidió de la Selección Mexicana con un emotivo mensaje en redes sociales, apenas un día después de la eliminación tricolor en el Mundial 2026 ante Inglaterra.

Ochoa Magaña subió varias imágenes en su cuenta de Instagram en donde refleja sus últimos momentos con la camiseta de la Selección Mexicana, tras consumirse el adiós al mundial 2026.

“Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”, escribió en su mensaje.

Con este anuncio, GuillermoOchoa cierra un ciclo de más de dos décadas en el balompié, periodo en el cual fue convocado a seis Copas del Mundo de la FIFA (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), registrando participación en el terreno de juego en cuatro de ellas.

El legendario portero mexicano ejerció un rol principalmente de liderazgo desde el banquillo en el Mundial 2026. Tuvo participación en tan solo un partido, ingresando de cambio al minuto 77 en la victoria 3-0 de México sobre la República Checa en la Fase de Grupos, sumando 12 minutos a su cuenta personal de imbatibilidad

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @yosoy8a