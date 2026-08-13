Oaxaca y Chiapas pactan tregua en los Chimalapas

– Autoridades de ambos estados acordaron patrullajes de seguridad para prevenir violencia durante la resolución legal –

Los gobiernos de Oaxaca y Chiapas acordaron mantener una tregua en la zona de los Chimalapas mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara los alcances de la sentencia sobre los límites entre ambas entidades. Como parte del acuerdo, la Guardia Nacional realizará patrullajes para reducir tensiones y evitar nuevas incursiones.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, sostuvo que la posesión del territorio ya fue definida a favor de esa entidad y que la discusión pendiente se concentra en las coordenadas establecidas en la resolución de la Corte.

Explicó que durante años la falta de una delimitación clara permitió invasiones y disputas por tierras, por lo que el conflicto llegó hasta la SCJN. Sin embargo, señaló que en la cartografía incluida en la sentencia se detectaron errores que ahora deben corregirse.

Romero López indicó que, a partir de la relación entre los gobernadores Salomón Jara y Eduardo Ramírez, se creó una comisión de revisión y seguimiento que ya realizó recorridos tanto en Oaxaca como en la zona limítrofe.

De esos trabajos surgió el acuerdo para mantener presencia de la Guardia Nacional mientras continúa la revisión legal. La intención, dijo, es impedir que grupos aprovechen la incertidumbre para ocupar terrenos o provocar enfrentamientos entre comunidades.