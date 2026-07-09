Nuevos partidos recibirán 1.5 mdp cada uno en Chiapas

– El IEPC redistribuyó 75.1 mdp para julio-diciembre; asegura que no aumentará el financiamiento anual –

Tres nuevos partidos políticos locales recibirán un millón 503 mil 290 pesos cada uno para sus actividades ordinarias de julio a diciembre de 2026 en Chiapas. El monto fue aprobado por el Consejo General del IEPC durante una sesión urgente realizada este jueves, como parte de la redistribución del financiamiento público tras el registro de Movimiento de Esperanza de Chiapas, Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca.

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que el total a redistribuir es de 75 millones 164 mil 532 pesos. El ajuste aplica para los partidos con registro previo y para los tres institutos recién incorporados a la vida política local.

De acuerdo con los montos aprobados, Morena recibirá 22 millones 207 mil 913 pesos; el Partido Verde, 12 millones 493 mil 816; Redes Sociales Progresistas Chiapas, 9 millones 458 mil 832; el PT, 8 millones 219 mil 915; el PRI, 7 millones 545 mil 311; Movimiento Ciudadano, 5 millones 612 mil 390, y el PAN, 5 millones 116 mil 480.

La consejera presidenta Marina Martha López Santiago y las consejeras Helena Margarita Jiménez Martínez y Teresa de Jesús Alfonso Medina señalaron que el acuerdo “no representa un aumento al financiamiento público” anual. Sostuvieron que se trata de cumplir una obligación constitucional y dar condiciones de equidad a los nuevos partidos.