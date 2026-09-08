Nuevo bloqueo en Metapa por malos olores de planta

– Habitantes cerraron dos entradas al municipio y exigen una solución definitiva por las emanaciones de la fábrica –

Habitantes y padres de familia de Metapa de Domínguez bloquearon nuevamente la madrugada de este martes dos accesos a la cabecera municipal para exigir una solución a los malos olores que atribuyen a la Planta de Producción de Moscas Estériles para el combate del Gusano Barrenador del Ganado.

Con mantas, lazos y palos, los manifestantes cerraron la entrada principal que conecta con la avenida Central, frente al panteón, así como el camino a La Candelaria, sobre el libramiento que comunica a Metapa con Suchiate.

Los inconformes señalaron que mantienen la protesta después de no obtener una respuesta que consideran suficiente a la problemática denunciada desde semanas atrás. Aseguran que las emanaciones afectan a escuelas, comercios y viviendas cercanas.

Padres de familia sostienen que la situación representa un riesgo para niñas, niños y adolescentes que permanecen varias horas en planteles ubicados en la zona. Hasta el momento no se ha informado de un dictamen oficial que establezca afectaciones sanitarias provocadas por los olores.

Los habitantes reiteraron que “no buscan privilegios, sino condiciones adecuadas para vivir y estudiar”, y advirtieron que mantendrán las movilizaciones mientras no exista una solución definitiva.