• Nueva York vetó juguetes como peluches, muñecas o robots que usan ‘chatbots’ de IA, conectados a internet, para hablar con niños

EFE

Estados Unidos.- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que veta la producción, distribución y venta de juguetes que llevan integrados agentes de inteligencia artificial (IA) durante los próximos cinco años, que entrará en vigor en tres meses y se suma a otras políticas restrictivas sobre esta tecnología.

La ley se centra en juguetes como peluches, muñecas o robots que usan ‘chatbots‘ de IA, conectados a internet, para hablar con niños de muy baja edad, que están llegando al mercado promocionados desde un punto de vista educativo, como herramienta de aprendizaje, pero que pueden conllevar una serie de riesgos psicológicos y de privacidad.

Más de 150 organizaciones y expertos en protección infantil de todo el mundo enviaron una carta abierta a los directivos de Amazon y eBay, grandes plataformas de comercio electrónico, para que retiren la oferta de juguetes con IA que son promocionados como “amigos” o “compañeros emocionales” hasta que sean sometidos a pruebas de seguridad.

Un comunicado de la gobernadora cita que unas pruebas realizadas por una organización de consumidores estadounidense a una muestra de estos juguetes promocionados para niños de tres a doce años reveló que algunos hablaron sobre temas sexuales, les ayudaron a buscar cerillos y expresaron disgusto cuando el niño los abandonaba.

“Estos juguetes tenían pocos controles parentales o ninguno, y los límites de seguridad se debilitaban cuanto más se alargaba la conversación. Además, algunos juguetes podían grabar la voz del niño o escanear su cara”, agrega la nota.

Los infractores de la ley, que entra en vigor en 90 días, afrontan multas civiles de hasta 15 mil dólares diarios por cada ofensa a cargo de la Fiscalía general de Nueva York, y dado que se trata de una fecha posterior a la temporada de regalos de Navidad, las autoridades pidieron a los padres tener en cuenta los riesgos cuando vayan a comprar.

Hochul firmó en octubre otra regulación de IA dirigida a menores para que las empresas no activen funciones en los chatbots que “fomentan la dependencia emocional, favorecen la autolesión o implican a los niños en conversaciones sexualmente explícitas” tras varios casos en el país en el que esta tecnología ha jugado un papel en el suicidio juvenil.

Según el comunicado, el estado de Nueva York busca posicionarse como un líder global en las protecciones online para los niños, y también ha puesto en marcha leyes generales restrictivas para la IA como la pionera Ley RAISE, que exige a las empresas de IA de frontera estar registradas y cumplir requisitos de transparencia y seguridad.

Con información de EFE

Foto:: Especial