Normalistas marchan en SCLC por el dos de octubre

– Unos 200 alumnos de la Jacinto Canek marcharon y concluyeron con un mitin frente al MUSAC –

Cerca de 200 estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek marcharon este viernes por calles de San Cristóbal de Las Casas para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

La movilización inició alrededor del mediodía en el kilómetro 46 del tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Desde ese punto, los normalistas recorrieron distintas calles hasta llegar al centro de la ciudad, donde concluyeron con un mitin frente al MUSAC.

Durante la protesta, los estudiantes exigieron que continúen las investigaciones sobre los responsables de la represión ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas y reiteraron que mantendrán viva la memoria del movimiento estudiantil.

A la jornada también se sumaron cinco docentes del Nivel de Educación Indígena. Sergio Gómez Martínez, vocero de la región, señaló que el magisterio continuará participando en movilizaciones para acompañar las protestas relacionadas con el 2 de octubre.

La actividad transcurrió sin incidentes y los docentes se retiraron posteriormente del centro de la ciudad.

Además del aniversario de Tlatelolco, los normalistas conmemoraron 26 años de la creación de la Jacinto Canek y expresaron su rechazo a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Foto: Diario Independiente)