Nole se va decepcionado de Montecarlo

• Con un historial de al menos dos enfrentamientos, Alejandro Tabilo se unió al ruso Marat Safin y al chequio Jiri Vesely como los únicos tenistas sin derrotas ante Novak Djokovic como profesionales

Mónaco.- Incapaz de ganar uno solo de los sets en el partido que tuvo ante el chileno Alejandro Tabilo, y que se definió por marcadores de 3-6 y 4-6, el veterano Novak Djokovic se mostró sorprendido y decepcionado por la pronta eliminación que tuvo en el Masters de Montecarlo al no haber podido jugar más de un encuentro en el principado de Mónaco.

Superado de principio a fin en el primer Master 1000, dentro de la gira de arcilla que ha comenzado la ATP, el tenista de 37 años no tuvo más que palabras de autocrítica tras su rendimiento en territorio monegasco, al señalar que incluso en su panorama más honesto se veía con un rendimiento más decoroso.

“Esto ha sido algo así como mi peor día. Esperaba que no fuese a ocurrir, pero había una posibilidad muy alta de que jugase de esta forma. Sencillamente horrible. Jugar así te genera una sensación horrible, lo siento por toda la gente que ha tenido que presenciar esto”, explicó tras el resultado.

El serbio poco pudo disfrutar el haber establecido una nueva marca en dicho torneo, al haber cumplido 18 ediciones y así superado a Rafael Nadal como el jugador con más participaciones en dicho escenario.

Resultado significativo

Para Tabilo, el resultado además de significar el continuar activo en el primer gran torneo en pista de tierra batida, también lo convirtió en el segundo tenista con récord positivo ante el balcánico en este tipo de canchas, al sumar ya dos triunfos ante Nole (la primera fue en Roma 2024) y sin ceder un set en dicho partidos.

“Sabía que iba a tener un rival muy duro y que probablemente yo iba a jugar muy mal. Pero tan mal la verdad no me lo esperaba. Tenía proyectado al menos poder firmar una actuación decente, no algo como esto. No tenía expectativas muy altas, la verdad”, agregó el serbio.

Antes de tal victoria frente a un histórico del deporte blanco, Tabilo se enfrenta hoy en los octavos de final al húngaro Grigor Dimitrov por un pase a la siguiente ronda y tras haber destacado el juego mental en el que supo imponerse a un referente en ello como Novak. “Me sentía preparado para saltar a la pista y afrontar el desafío, iba a salir a matar pasara lo que pasara, consciente de lo fuerte que es en todos aspectos un jugador como Nole”.