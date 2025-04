No es necesario un paro nacional en mayo: Sheinbaum a maestros de la CNTE

• La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que hay diálogo con los maestros de la CNTE para atender sus demandas

México.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no ve necesario un paro nacional por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 15 de mayo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que las vías de diálogo con esa parte del magisterio sigue en pie.

“Se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también, porque hay algunas demandas que tienen a nivel estatal. Yo les recuerdo a los maestros que a diferencia del pasado que se asumía o se criticaba, se decía, que ellos eran responsables de una visión que había de que la educación pública era muy mala y se les impuso una reforma educativa punitiva, hubo un cambio con el presidente López obrador, tanto que se basificaron a un millón de maestros, se aumentó el salario de manera importante y resolviendo varias de las demandas que tenían”, destacó.

“Seguimos viendo todas las posibilidades, no consideramos que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada”, sostuvo.

“Más bien es el planteamiento de a dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario mínimo para las y los profesores, y la carrera magisterial mejorar las condiciones y todo lo que se requiera para apoyar a los maestros de México”, dijo.

La mandataria mexicana aseveró que a los maestros que se manifiesten en la Ciudad de México el 15 de mayo se les permitirá llegar al Zócalo capitalino, ya que su Gobierno no es represor.

“Sí (se les permitirá llegar al Zócalo a la CNTE), nosotros no reprimimos, nosotros nunca lo vamos a hacer y está abierto el diálogo, y a los maestros que conozcan cuál es la posición del Gobierno, porque no es como en el pasado que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo”, señaló.

La CNTE acordó adelantar un paro nacional el próximo 15 de mayo para exigir a Sheinbaum Pardo mejoras laborales.

“Nuestra asamblea determina iniciar con esta huelga nacional el próximo 15 de mayo. Para ello, partiremos con la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las nueve horas”, dijo Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca.

Además, los docentes también determinaron que instalarán un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de la misma fecha, como parte de sus protestas.

Los maestros hicieron un llamado al magisterio del país a sumarse al paro, ya que aseguraron que no es sólo una lucha de ellos sino de todos los trabajadores del Estado.

En conferencia de prensa, Pérez aseguró que no se reunirán con Sheinbaum el próximo 8 de mayo como estaba previsto.

“Cualquier mesa de diálogo tendrá que ser en el marco de nuestra próxima jornada de lucha, es decir, a partir del 15 de mayo estaríamos viendo esa posibilidad”, enfatizó la docente.

Con información de SUN

Foto: EFE