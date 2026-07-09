No cumple Icatech; deja sin constancia a alumna

– La denunciante afirma que pagó y cumplió sus clases; otras tres alumnas estarían en la misma situación –

Una mujer denunció que el ICATECH lleva casi tres meses sin entregarle la constancia de un curso que tomó para mejorar sus oportunidades de trabajo. La afectada señaló que acudió al Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas en abril, porque no cuenta con estudios y necesitaba un documento que respaldara su preparación.

La denunciante afirmó que pagó, asistió y cumplió con cada clase, pero hasta ahora no obtiene una respuesta clara de la institución que dirige César Arturo Espinosa Morales. “Creí en todo lo que prometen. Que los cursos sirven para salir adelante, para conseguir trabajo, para superarnos”, expresó.

La mujer sostuvo que hizo sacrificios para tomar la capacitación y que, pese a eso, el trámite quedó atorado. “Ya van casi tres meses y sigo esperando mi constancia. No me dan la cara. Solo me dicen que espere”, reclamó. Para ella, la falta del documento deja en el aire el esfuerzo hecho y le cierra la posibilidad de usarlo en la búsqueda de empleo.

También aseguró que no es la única en esta situación. Según su versión, al menos tres personas más que tomaron otros cursos enfrentan el mismo problema y tampoco reciben una respuesta puntual del ICATECH.

“Que nos cumpla a la gente. No se vale que le vean la cara a la gente”, pidió la denunciante al director general del instituto, al exigir que se entreguen las constancias pendientes.