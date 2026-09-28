Niña recibe auxilio tras lesionarse camino al colegio

– Personal del EUM la valoró y brindó apoyo durante el traslado para que pudiera recibir atención médica –

Una menor de edad recibió atención de elementos del Escuadrón de Urgencias Médicas de Tuxtla Gutiérrez después de presentar una probable lesión en una pierna mientras se dirigía a su colegio este lunes.

El apoyo fue solicitado a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, por lo que personal del EUM acudió al punto donde se encontraba la estudiante y realizó una valoración inicial para conocer su condición.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los elementos brindaron acompañamiento durante el traslado y apoyo vial para facilitar su ingreso al sitio donde continuaría recibiendo atención por la lesión.

La menor quedó bajo cuidado de personal de salud. El reporte no precisa cómo ocurrió la lesión, en qué punto de la ciudad se presentó ni si fue necesario realizar estudios adicionales.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el Escuadrón de Urgencias Médicas mantiene atención a este tipo de reportes, especialmente cuando se requiere apoyo prehospitalario y acompañamiento para niñas, niños o adolescentes.