Nicki Nicole se pronuncia tras presunta infidelidad de Peso Pluma

• Pese a las críticas Peso Pluma sube foto con Nicki Nicole

México.- Luego de que apareció un video en el que se ve a Peso Pluma en compañía de otra mujer en Las Vegas, la cantante Nicki Nicole, quien era pareja del cantante de corridos tumbados se ha pronunciado.

De acuerdo a la argentina ella se enteró por medio de las redes sociales, sitio en el que se viralizó el video de la Doble P en uno de los casinos de Las Vegas, sitio en el que estaba por parte del pasado Super Bowl.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

La intérprete de “Nobody Like Yo”, mencionó que el respeto es parte de una relación y que si se ama a una persona se debe cumplir con ello.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, finalizó el mensaje.

La historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma se oficializó en el concierto que ofreció la cantante en la Ciudad de México en noviembre pasado en donde se dieron un beso enfrente de los asistentes al show.

Testigos captaron a Peso Pluma de la mano de otra mujer que no era Nicki Nicole en Las Vegas; internautas lo señalaron de infiel.

Fue hace pocas semanas que ambos artistas estaban presumiendo su amor por medio del internet, sin embargo, parece ser que todo cambió después de que fuera captado “Doble P” en Las Vegas después del Super Bowl con otra mujer.

