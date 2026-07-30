“Ni una mujer más violentada en Suchiate”: Aparicio

– El secretario acompañó a la familia de Maggy y afirmó que el detenido por feminicidio enfrentará la justicia –

“Ni una mujer más violentada en Suchiate”, afirmó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, al refrendar que se mantendrán acciones de prevención, atención a víctimas y acceso a la justicia ante la violencia de género.

Durante una gira de trabajo en el municipio, el funcionario se reunió con la familia de Magaly Hernández Díaz, “Maggy”, víctima de feminicidio. Aparicio Avendaño les aseguró que no están solos y que recibirán acompañamiento institucional de manera permanente.

El titular de la SSP señaló que, mediante la coordinación con la Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, fue detenido el presunto responsable del crimen. Añadió que el señalado enfrentará el proceso correspondiente y sostuvo que no habrá impunidad cuando se atente contra la vida y la dignidad de las mujeres.

También informó que, por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se brindará apoyo social a la familia, con atención especial a los hijos de Maggy.

Aparicio Avendaño pidió a las mujeres romper el silencio y acercarse a las autoridades cuando enfrenten alguna forma de violencia. Aseguró que continuará trabajando con la Fiscalía y los tres órdenes de gobierno para prevenir agresiones, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.