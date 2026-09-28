﻿Ni la lluvia frena caravana de más de 600 migrantes

• Dicho contingente llegó el jueves pasado con unas 300 personas en movilidad, y ha sumado a otros que estaban varados en la frontera sur

EFE

Honduras.- La caravana ‘Fe y Esperanza’, conformada por más de 600 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití, reanudó su camino desde Tapachula (Chiapas) a la frontera norte de México con Estados Unidos, en medio de una lluvia provocada por los efectos de la tromenta Rachel en el Pacífico mexicano.

Este contingente llegó el jueves pasado con unas 300 personas en movilidad, y ha sumado a otros migrantes varados en la frontera sur con la firme intención de llegar a EE.UU.; en un contexto de presión mediática, deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

Una caravana integrada por unos 300 migrantes ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país: algunos para llegar a Estados Unidos y otros para permanecer en territorio mexicano.

Por ejemplo, el migrante hondureño José Zelaya, originario de San Pedro Sula, narró que salió con siete integrantes de su familia desde el pasado domingo 20 de septiembre, y buscan llegar a Estados Unidos para luego llevar ayuda económica a quienes han dejado atrás.

Mientras que algunos migrantes que están en esta localidad del sureste mexicano, como Vinicio Obonaga, originario de Ecuador, se unieron debido a que los documentos están demorados y no hay empleo, y la única alternativa de poder salir de esta ciudad chiapaneca es de manera masiva.

La caravana tomó sus maletas la noche de este domingo; con bolsas de plástico negras taparon sus pocas pertenencias y emprendieron su camino desde el parque Bicentenario, en el municipio fronterizo de Tapachula.

Con información de EFE

Foto: EFE/Juan Manuel Blanco