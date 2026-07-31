﻿Netflix tendrá la serie “The Walking Dead”

• El convenio tendrá una duración de cinco años y permitirá que tanto la serie principal como todos sus spin-offs estén disponibles simultáneamente en Netflix y en AMC+

México.- La franquicia completa de «The Walking Dead», disponible a nivel internacional en Disney+ desde el estreno de la serie original en 2010, pasará a formar parte del catálogo de Netflix a partir de 2027 gracias a un acuerdo valuado en 500 millones de dólares.

El convenio tendrá una duración de cinco años y permitirá que tanto la serie principal como todos sus spin-offs estén disponibles simultáneamente en Netflix y en AMC+, la plataforma de AMC, empresa responsable de desarrollar toda la saga, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Estarán disponibles todos los contenidos del universo de «The Walking Dead» en Netflix

De esta forma, los espectadores de Netflix podrán ver la serie original, ‘The Walking Dead’, y todas las derivadas: ‘Fear the Walking Dead’, ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, ‘The Walking Dead: Dead City’, ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, ‘The Walking Dead: World Beyond’ y ‘Tales of The Walking Dead’.

Netflix posee los derechos exclusivos de emisión en Estados Unidos de la saga desde 2011 y ahora podrán verla sus abonados internacionales.

«Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de ‘The Walking Dead’ a Netflix», afirmó la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado de la plataforma.

Con información de EFE

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